Стрімінговий сервіс Disney + випустить серіал за мотивами пригодницького роману Жюля Верна "Двадцять тисяч льє під водою".

Про це повідомляє видання Just Jared.

Серіал представить собою переказ знаменитого роману XIX століття, в якому основна увага буде приділятися історії походження капітана Немо і його знаменитого підводного човна “Наутілус”.

Немо постане перед глядачами в образі індійського принца, позбавленого прав, і бранця Ост-Індської компанії, яка прагне до відплати. Разом зі своєю командою він відправиться в плавання на “Наутілусі” і буде битися зі своїм ворогом, а також відкриє дивовижний підводний світ.

Шоу буде складатися з 10 серій.

Зйомки серіалу розпочнуться на початку 2022 року, а виконавчим продюсером виступить Джоанна Деверо.

“Історія Жюля Верна – улюблена класика у всьому світі. Для мене величезний привілей – знову оживити “Наутілуса” і його команду таким сміливим і захоплюючим чином з різноманітною командою творчих талантів і екранних персонажів. Серіал буде захоплюючим, насиченим і веселим”, – зазначила Деверо.