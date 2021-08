Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

На обкладинці альбому зображена чотиримісячна дитина в басейні, яка хапається за доларову купюру, що бовтається перед ним на волосіні.

Зараз Елдену 30 років, і він каже, що його батьки ніколи не підписували дозвіл на використання його зображення в альбомі. Він також стверджує, що зображення оголеної натури є дитячою порнографією.

Несексуальні фотографії немовлят зазвичай не вважаються дитячою порнографією відповідно до законодавства США. Однак адвокат Елдена Роберт Льюїс стверджує, що включення доларової банкноти (яка була накладена після того, як була зроблена фотографія) змушує неповнолітнього здаватися “секс-працівником”.

У судових документах також стверджується, що Nirvana обіцяла покрити геніталії Елдена наліпкою, але не зробила цього.

Сам же Елден стверджує, що його “справжня особистість і офіційне ім’я назавжди пов’язані з комерційною сексуальною експлуатацією, яку він зазнав у неповнолітньому віці, та яка поширювалася і продавалася по всьому світу з моменту його народження до наших днів”.

Він вимагає відшкодування збитку в розмірі не менше 150 000 доларів США від кожного з 15 обвинувачених, у тому числі живих членів гурту Дейва Грола і Кріста Новоселича, а також керуючого маєтком Курта Кобейна, колишньої дружини Кобейна Кортні Лав і фотографа Кірка Веддлі. Представники Nirvana та їх лейблів ще не прокоментували позов.

Елден кілька разів відтворював обкладинку альбому, будучи підлітком і дорослим, завжди в плавках, щоб відзначити 10, 20 і 25 річниці “Nevermind”. Однак іноді він висловлював неоднозначне ставлення до фотосесії. У 2016 році він сказав Time Magazine, що “трохи засмутився” через свою погану славу, коли став старшим.

В інших інтерв’ю він більш оптимістично відгукувався про імідж.

“Це завжди було позитивно і відкривало мені двері. Мені зараз 23 роки, і я артист, і ця історія дала мені можливість попрацювати з Шепардом Фейрі протягом п’яти років, що було приголомшливим досвідом. Він великий знавець музики: коли він почув, що я дитина Nirvana, він подумав, що це було дійсно круто”, – говорив він Guardian шість років тому.

У 2008 році батько Спенсера, Рік, розповів про фотосесію американській радіомережі NPR, сказавши, що фотограф Веддлі, друг сім’ї, запропонував йому 200 доларів за участь. Сім’я швидко забула про фотосесію, поки три місяці по тому вони не побачили, як обкладинка альбому “Nervmind” з’явилася на стіні Tower Records в Лос-Анджелесі.

Альбом, до якого увійшли хіти Smells Like Teen Spirit, Come As You Are і Lithium, розійшовся тиражем 30 мільйонів копій по всьому світу.