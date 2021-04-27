Співачка та дівчина Ілона Маска Граймс захищає його від критиків у соціальних мережах.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, у TikTok співачки з’явилося чимало негативних коментарів щодо участі Маска у шоу Saturday Night Live. Коментатори згадали й інші скандальні висловлювання мільярдера.

“Граймс, як ви спите з чоловіком, який буквально знищує планету та людство?”, – написав один з коментаторів.

Однак співачка несподівано відповіла й захистила коханого.

“Яким чином він це робить? Вся його кар’єра пов’язана з тим, щоб зробити поїздки, будинки та все інше більш екологічним. Варто лише глибше зануритися”, – відповіла Граймс.

Також співачка відповіла на коментар щодо ймовірної дискримінації жінок, до якої начебто вдавався Ілон Маск. Вона наголосила, що ці звинувачення є необґрунтованими, адже у компаніях Маска працює чимало жінок, зокрема й на керівних посадах. Так, його правою рукою у Neuralink є саме жінка.

Один з коментаторів запитав, чому у світі досі існує голод, коли Ілон Маск – мільярдер.

“Люди, продовжуйте питати про це, але банальне пожертвування грошей не вирішує цю проблему. Він намагається зосередитися на тих проблемах, які він точно може вирішити. І це дійсно важливі проблеми”, – написала кохана Маска.

Нагадаємо, що американський підприємець, керівник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск виступить в ролі ведучого вечірнього музично-гумористичного шоу Saturday Night Live, яке виходить на телеканалі NBC.