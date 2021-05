Про це вона сказала в інтерв’ю ізраїльському новинному агентству N12.

Раніше актриса вже висувала звинувачення в бік Уідона, але не розкривала деталей. Тепер же Гадот докладно розповіла про свою попередню заяву та розкрила зміст погрози режисера.

EXCLUSIVE: @GalGadot confirms previous reports to @N12News’ @YunaLeibzon, saying Joss Whedon threatened to ‘harm’ her career pic.twitter.com/ajOYQLpN2T

