Ізраїльська актриса і модель Галь Гадот заявила, що режисер Джосс Уідон погрожував їй на зйомках Супергеройське фільму "Ліга справедливості".

Про це вона сказала в інтерв’ю ізраїльському новинному агентству N12.

Раніше актриса вже висувала звинувачення в бік Уідона, але не розкривала деталей. Тепер же Гадот докладно розповіла про свою попередню заяву та розкрила зміст погрози режисера.

“У мене були проблеми з Джоссом, але я з ними впоралася. Він погрожував моїй кар’єрі та сказав, що в одну мить зруйнує її, якщо я зроблю щось не те. Але я одразу ж з ним розібралася”, – сказала актриса.

У липні 2020 року актор “Ліги Справедливості” Рей Фішер заявив про неприйнятну поведінку Відона під час зйомок фільму.

Сам режисер поки ніяк не коментував звинувачення.