Американська дизайнерка Віра Вонг гучно відсвяткувала 72-й день народження. З цього приводу вона влаштувала вечірку в стилі Prosecco.

Про це повідомляє видання People.

Світлинами зі святкування Вонг поділилася з підписниками в Instagram.

День народження дизайнерки – 27 червня, але фотографіями свята вона поділилася напередодні.

На власному святі Віра була в неоново-жовтій сукні з колекції Vera Wang Party Prosecco.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERA WANG (@verawanggang)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERA WANG (@verawanggang)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERA WANG (@verawanggang)

Секрет її приголомшливого зовнішнього вигляду, як каже сама дизайнерка, криється в роботі, сні, мінімальному перебуванні на сонці. Вона веде активний спосіб життя і намагається правильно харчуватися — п’є лише воду. Хоча іноді Віра Вонг дозволяє собі слабкості у вигляді піци, чипсів тощо.