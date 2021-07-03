Про це повідомляє видання People.
Світлинами зі святкування Вонг поділилася з підписниками в Instagram.
День народження дизайнерки – 27 червня, але фотографіями свята вона поділилася напередодні.
На власному святі Віра була в неоново-жовтій сукні з колекції Vera Wang Party Prosecco.
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Секрет її приголомшливого зовнішнього вигляду, як каже сама дизайнерка, криється в роботі, сні, мінімальному перебуванні на сонці. Вона веде активний спосіб життя і намагається правильно харчуватися — п’є лише воду. Хоча іноді Віра Вонг дозволяє собі слабкості у вигляді піци, чипсів тощо.
- Раніше Віра Вонг в соцмережах поділилася фотографією свого образу — мінісукня з квітковим принтом, чорні колготки та черевики на шпильці.