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Дочка Пікассо подарувала Франції 8 творів батька. Це дозволить не сплачувати податок

86-річна Мая Руїс-Пікассо, старша дочка художника Пабло Пікассо, передала до національної колекції Франції твори свого батька. Це дозволить їй не сплачувати податок на спадщину.

Вівторок, 21 вересня 2021, 20:22

Фото: Ministère de la Culture / Twitter

Про це повідомили у пресслужбі міністерства культури Франції.

Мая Руїс-Пікассо, старша дочка художника та Марії-Терези Вальтер, використала можливість пожертвувати твори батька, аби не сплачувати податок на спадщину.

“Це пожертвування свідчить про бажання Маї Руїс-Пікассо продовжувати робити значний внесок у розповсюдження творчості Пабло Пікассо в країні, де він вирішив жити у 1904 році”, — зазначають у міністерстві.

До національних колекції Франції надійшли шість картин, скульптура та ескіз художника, а також твір позаєвропейського мистецтва з його особистої колекції. Ці твори потраплять до Національного музею Пікассо в Парижі. Виставляти їх планують наступного року.

Картина Пікассо “Don José Ruiz de Perfil”, 1895 рік

Картина Пікассо, назва та рік невідомі 

Картина Пікассо “Дитина з льодяником на стільці”, 1938 рік

Картина Пікассо “Портрет Емілі Маргеріт Вальтер”, 1939 рік

Скульптура Пікассо “Venus du gaz”,1945 рік

 

Картина Пікассо “El Bobo”, 1959 рік

Ескіз Пікассо, 1962 рік

 

Картина Пікассо, 1970-1972 роки

Передана Маєю Пікассо скульптура з колекції Пікассо

Згідно з законом від 1968 року, пожертвування дозволяє безоплатно сплачувати податки на спадщину. Міністерство культури зазначає, що ця процедура вже понад пів століття дозволяє збагачувати національну колекцію.

Теги: Франція, картини, Музей Пікассо, Пікассо, Спадщина, скульптура

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