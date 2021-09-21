Дочка Пікассо подарувала Франції 8 творів батька. Це дозволить не сплачувати податок

86-річна Мая Руїс-Пікассо, старша дочка художника Пабло Пікассо, передала до національної колекції Франції твори свого батька. Це дозволить їй не сплачувати податок на спадщину.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства культури Франції.

Мая Руїс-Пікассо, старша дочка художника та Марії-Терези Вальтер, використала можливість пожертвувати твори батька, аби не сплачувати податок на спадщину.

“Це пожертвування свідчить про бажання Маї Руїс-Пікассо продовжувати робити значний внесок у розповсюдження творчості Пабло Пікассо в країні, де він вирішив жити у 1904 році”, — зазначають у міністерстві.

До національних колекції Франції надійшли шість картин, скульптура та ескіз художника, а також твір позаєвропейського мистецтва з його особистої колекції. Ці твори потраплять до Національного музею Пікассо в Парижі. Виставляти їх планують наступного року.

Згідно з законом від 1968 року, пожертвування дозволяє безоплатно сплачувати податки на спадщину. Міністерство культури зазначає, що ця процедура вже понад пів століття дозволяє збагачувати національну колекцію.