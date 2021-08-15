Про це вона повідомила в TikTok.

Дівчина попросила називати її Стіві й використовувати щодо неї займенники вони, вона або він.

Вона опублікувала відео, у якому показала шлях, який вона пройшла, щоб “відчувати себе більш комфортно” в гармонії з тілом і самою собою.

“Я довгий час намагалася зрозуміти, яке ім’я змушує мене відчувати себе комфортно. І перше ім’я, з яким мені виявилося комфортно – це Стіві”, — розповіла Стіві.

Фоловери підтримали рішення Стіві. Ролик вподобала її старша зведена сестра Гейлі Джейд – єдина біологічна донька Емінема.

Наразі Стіві задумався про зміну імені в документах.

Репер Емінем вдочерив Вітні (тепер Стіві), коли примирився зі своєю першою дружиною Кім Скотт у 2005 році. Вона народила її у стосунках із тату-майстром Еріком Гарттером.