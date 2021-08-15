Про це вона повідомила в TikTok.
Дівчина попросила називати її Стіві й використовувати щодо неї займенники вони, вона або він.
Вона опублікувала відео, у якому показала шлях, який вона пройшла, щоб “відчувати себе більш комфортно” в гармонії з тілом і самою собою.
“Я довгий час намагалася зрозуміти, яке ім’я змушує мене відчувати себе комфортно. І перше ім’я, з яким мені виявилося комфортно – це Стіві”, — розповіла Стіві.
@st0nedc0w
forever growing and changing <3 #greenscreen #genderfluid #bi #life
Фоловери підтримали рішення Стіві. Ролик вподобала її старша зведена сестра Гейлі Джейд – єдина біологічна донька Емінема.
Наразі Стіві задумався про зміну імені в документах.
Репер Емінем вдочерив Вітні (тепер Стіві), коли примирився зі своєю першою дружиною Кім Скотт у 2005 році. Вона народила її у стосунках із тату-майстром Еріком Гарттером.
- Раніше 46-річну ексдружину репера Емінема Кім Скотт довелося ушпиталити після того, як вона намагалася вчинити самогубство й конфліктувала з поліціянтами.