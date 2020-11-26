Канадський репер та актор, відомий за псевдонімом Дрейк, отримав "благословення" від 44-го президента США, роль якого він хотів коли-небудь зіграти.

Про це повідомляють #Букви.

Ще у 2010 році в інтерв’ю Paper Дрейк розповів, що придивляється до того, щоб коли-небудь зіграти Барака Обаму у фільмі про життя президента.

“Я сподіваюся, хтось скоро зніме фільм про життя Обами, тому що я міг би зіграти його”, — казав він.

Минуло близько 10 років перш ніж Обама прокоментував наміри виконавця.

“Я скажу так: Дрейк, здається, може робити все, що завгодно. Я маю на увазі, що це талановитий брат. Тож, якщо прийде час, і він готовий…”, — сказав він в інтерв’ю порталу Complex.

Потім ведучий прямо запитав Обаму, чи він схвалює таку ідею.

“Важливіше, на мою думку, що у Дрейка є схвалення моєї сім’ї. Підозрюю, що для Малії та Саші (дочки 44-го президента, 22 та 19 років відповідно 1 ред.) це було б чудово”, — прокоментував Обама.