Мемуари Барака Обами «Земля обітована» встановили рекорд продажів

Про це пише CNN.
Зазначається, що книга Обами обійшла за тиражем в перший день продажу бестселер його дружини Мішель Обами “Становлення” з 725 тисячами проданих копій.
Зокрема, у вівторок в США і Канаді купили 887 000 примірників, включаючи ті, які були попередньо замовлені.
Представник видавництва Crown зазначив, що цей результат є “найбільшим обсягом продажів в перший день для будь-якої книги, коли-небудь виданої” компанією.
- 44-ий президент США Барак Обами поділився улюбленими треками, які він слухав під час карантину.