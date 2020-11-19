Мемуари Барака Обами «Земля обітована» встановили рекорд продажів

Про це пише CNN.

Зазначається, що книга Обами обійшла за тиражем в перший день продажу бестселер його дружини Мішель Обами “Становлення” з 725 тисячами проданих копій.

Зокрема, у вівторок в США і Канаді купили 887 000 примірників, включаючи ті, які були попередньо замовлені.

Представник видавництва Crown зазначив, що цей результат є “найбільшим обсягом продажів в перший день для будь-якої книги, коли-небудь виданої” компанією.