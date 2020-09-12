Про це вона написала в своєму Instagram-акаунті.

“Ми хотіли б познайомити вас з Едуардо По Лукасом Болдуіном. Народився 8 вересня 2020 о 7:46 вечора. Його ім’я означає “багатий хранитель світу і світла”. Ми любимо тебе, маленький Еду”, – написала Хіларія.

Зазначимо, що 10 вересня стало відомо, що Хіларія народила п’яту дитину від свого чоловіка Алека Болдуіна. Сам 62-річний актор став батьком в шостий раз – у нього є 24-річна дочка Айрленд від шлюбу з актрисою Кім Бесінджер.

Перед народженням п’ятої дитини 36-річна Хіларія Болдуін перенесла два викидні підряд.