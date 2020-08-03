Дружину репера Картрайта заарештували: їй інкримінують умисне вбивство чоловіка

Марину Кохал, дружину українського репера Енді Картрайта (справжнє ім'я — Олександр Юшко), взяли під варту за підозрою в умисному вбивстві чоловіка.

Про це повідомляє російське видання “Інтерфакс” із посиланням на об’єднану пресслужбу судів Санкт-Петербурга.

Як стало відомо раніше, у Санкт-Петербурзі у квартирі на Невському проспекті виявили розчленовані останки репера Енді Картрайта. Він народився в українському місті Ніжин, там закінчив педуніверситет за фахом викладача англійської мови. У Санкт-Петербурзі активно брав участь в реп-баттлах Versus Battle.

У понеділок, 3 серпня, Смольнінський районний суд Санкт-Петербурга виніс постанову про обрання запобіжного заходу Марині Кохал. Сторона захисту клопотала про домашній арешт, але суд, враховуючи тяжкість злочину, вирішив відправити її до СІЗО майже на 2 місяці — до 30 вересня.

За попередньою версією слідства, репер міг померти від передозування, а дружина Марина не хотіла його безславної смерті, тому розчленувала тіло.

Тепер слідство стверджує, що Кохал “невстановленим способом, але навмисне” вбила Юшко, а після розчленувала його труп з метою приховування слідів злочину.