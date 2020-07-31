У Петербурзі затримали дружину репера з України Енді Картрайта (Олександра Юшко) Марину Кохал за підозрою в його вбивстві.

Про це повідомила пресслужба Слідчого комітету РФ.

Зазначається, що слідчими органами Слідчого комітету РФ по Санкт-Петербургу відкрито кримінальну справу за статтею “Вбивство”.

“За підозрою в скоєнні зазначеного злочину затримано дружину потерпілого”, – йдеться в повідомленні.

Наразі з підозрюваною проводяться слідчі дії. Також призначений комплекс судових експертиз. Слідство має намір клопотати перед судом про обрання щодо неї запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.