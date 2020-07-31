Про це повідомила пресслужба Слідчого комітету РФ.
Зазначається, що слідчими органами Слідчого комітету РФ по Санкт-Петербургу відкрито кримінальну справу за статтею “Вбивство”.
“За підозрою в скоєнні зазначеного злочину затримано дружину потерпілого”, – йдеться в повідомленні.
Наразі з підозрюваною проводяться слідчі дії. Також призначений комплекс судових експертиз. Слідство має намір клопотати перед судом про обрання щодо неї запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
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