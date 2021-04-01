Про це вони заявили під час шоу Джади Red Table Talk.
Зазначимо, що тема нового випуску шоу стосувалася того, чи може жінка, якій все життя подобалися чоловіки, закохатися в іншу жінку.
Під час дискусії із запрошеними гостями Джада зізналася, що за своє життя щонайменше двічі закохувалася у жінок. При цьому дружина Вілла Сміта зазначила, що це було дуже давно, коли їй було всього 20 років.
За словами Джади Пінкетт-Сміт, вона часто відчуває сексуальний потяг до жінок, але у неї ніколи не виникало якихось романтичних намірів.
Однією з гостей шоу стала й 20-річна донька Вілла та Джади Віллоу Сміт. Дівчина розповіла, що не може точно стверджувати, що закохувалася у жінок, але не відкидає таку ймовірність.
“Я ще не впевнена, що колись закохувалась у жінок, але виразно відчуваю, що це може статися. Раніше я вже відчувала схожі сильні почуття до них”, – поділилась дівчина.
- Раніше 42-річний професійний рестлер Гебріел Аллан Тафт, більш відомий під псевдонімом Тайлер Рекс, офіційно заявив, що він — трансгендерна жінка.