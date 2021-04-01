Акторка та дружина Вілла Сміта Джада Пінкетт-Сміт, а також їхня спільна донька Віллоу зізнались, що мають сексуальний потяг до представниць своєї статі.

Про це вони заявили під час шоу Джади Red Table Talk.

Зазначимо, що тема нового випуску шоу стосувалася того, чи може жінка, якій все життя подобалися чоловіки, закохатися в іншу жінку.

Під час дискусії із запрошеними гостями Джада зізналася, що за своє життя щонайменше двічі закохувалася у жінок. При цьому дружина Вілла Сміта зазначила, що це було дуже давно, коли їй було всього 20 років.

За словами Джади Пінкетт-Сміт, вона часто відчуває сексуальний потяг до жінок, але у неї ніколи не виникало якихось романтичних намірів.

Однією з гостей шоу стала й 20-річна донька Вілла та Джади Віллоу Сміт. Дівчина розповіла, що не може точно стверджувати, що закохувалася у жінок, але не відкидає таку ймовірність.

“Я ще не впевнена, що колись закохувалась у жінок, але виразно відчуваю, що це може статися. Раніше я вже відчувала схожі сильні почуття до них”, – поділилась дівчина.