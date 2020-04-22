Про це актриса написала на своїй сторінці в Instagram.

Еністон опублікувала фотоколаж, на якому вона з колегами по “Друзям” Кортні Кокс, Лізою Кудроу, Метт Лебланом, Меттью Перрі та Девідом Швіммером сидить на балці на тлі Нью-Йорка, повторюючи відоме фото “Обід на хмарочосі”.

Актриса розповіла, що вона з колегами рада приєднатися до челленджу ALL IN, мета якого – в цей непростий час допомогти людям бути здоровими і ситими. В рамках проекту актори “Друзів” пропонують виграти ексклюзивну зустріч з ними під час запису спеціального випуску HBO про їх возз’єднання.

“Ми запрошуємо тебе і п’ятьох твоїх друзів приєднатися до нас шістьох. Будьте нашими персональними гостями на записі спеціального випуску, коли ми будемо вдаватися до спогадів про шоу і про ті веселощі, які у нас було”, – написала Еністон.

Виграти зустріч з акторами з “Друзів” можна, зробивши пожертвування на сайті AllInChallenge.com на суму 10, 25, 50 і 100 доларів. Всі гроші підуть на благодійність.

Переможцям оплатять внутрішній рейс по Америці в обидва кінці і одну ніч в готелі. В рамках туру шість щасливчиків з-поміж іншого зможуть в компанії акторів попити кави в декораціях знаменитої кав’ярні Central Perk.