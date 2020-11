Дуа Ліпа стане персонажем відеогри FIFA 21

Про це пише HYPEBEAST.

Крім Ліпи в гру додадуть Девіда Бекхема, DJ Snake та інших знаменитостей.

Зазначається, що співачку включили в число персонажів гри, так як ремікс Мадонни на пісню Ліпи “Love is Religion”, додали в плейлист FIFA 21.

Dua Lipa in the new #FIFA21 update! (via @miniyoung48) pic.twitter.com/wFtbXbGo2u

— Dua Lipa News (@dlipanews) November 14, 2020