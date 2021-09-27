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Дуа Ліпа стала головною зіркою показу Versace. Донатела Версаче довірила їй відкрити шоу. Для артистки цей вихід на подіум став дебютним, хоча з брендом вона вже працювала в минулому сезоні й стала обличчям колекції осінь-зима 2021/22.
Дуа Ліпа з’явилася на подіумі двічі. Зірка відкривала й закривала шоу.
Також подіумом пройшлася Лурдес Леон, старша донька Мадонни. Нову колекцію Versace приміряли Наомі Кемпбелл, Джіджі Хадід, Емілі Ратаковскі та Ірина Шейк.
- Раніше британська співачка Дуа Ліпа опинилися в центрі скандалу – фотоагенція подала на неї в суд через те, що зірка поділилася в Instagram світлиною без її згоди.