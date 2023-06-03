Багато років ведуться розмови про тривалу ворожнечу між голлівудськими акторами Віном Дізелем і Дуейном Джонсоном. Нещодавно, ймовірно, їй настав кінець.

Повідомляє LAD bible

Між акторами спалахнув скандал ще у 2021 році. Двейн Джонсон відмовився зніматись у фільмі “Форсаж-10”, проте це не сподобалось Віну Дізелю. Актор спробував переконати колегу повернутись, написавши про це пост в Instagram. Однак, Джонсон сказав, що це його остаточне рішення і назвав Він Дізеля “маніпулятором”, бо цей згадав у пості про своїх дітей і покійного актора Пола Вокера.

1 червня Двейн Джонсон опублікував відео у Twitter та написав, що “ми з Віном залишили все минуле позаду”. І додав: “Ми керуватимемо братерством і рішучістю — і завжди дбатимемо про франшизу, персонажів і ФАНІВ, яких ми любимо”.

Джонсон повернеться у новому фільмі “Форсаж”, який варто очікувати десь у 2025 році.