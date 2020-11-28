Герцог та герцогиня Кембридзькі ніколи не сварять своїх дітей, коли вони поводяться неслухняно.

Про це пише видання The Sun.

Джерело видання розповіло, що Кейт і Вільям використовують “диван для бесіди”, коли шестирічний принц Джордж, п’ятирічна принцеса Шарлотта та дворічний принц Луї поводяться неслухняно.

“Неслухняну дитину забирають з місця сварки, і Кейт або Вільям спокійно з нею розмовляють. Їм все роз’яснюють, описують наслідки, і вони ніколи не кричать на них. Кричати на дітей категорично заборонено, неприпустимий навіть натяк на це. Кетрін трохи суворіше поводиться з дітьми, ніж Вільям”, – розповіло джерело.

Крім того, няня королівської сім’ї ніколи не приймає рішень стосовно питань дисципліни самостійно. Вона повинна узгодити це з Кейт та Вільямом. Інсайдер додав, що Кейт та Вільям – дуже вимогливі батьки, але публіка про це ніколи не здогадається. Виховання дітей у цій сім’ї балансує від розслабленості до вимогливості.

“Вони прислухаються до дітей, але зберігають твердість. Джорджа, Шарлотту та Луї часто хвалять за те, що вони добре поводяться на публіці”, – сказав інсайдер.