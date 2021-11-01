Світлини з’явилися в Instagram Стуссі.

Фотокартки датовані 1993 роком. За словами дизайнера, їх зробив його товариш Блер Роудс.

На першій світлині Стуссі позує в оточенні двох друзів. Він займається проєктом майбутнього будинку поблизу сараю на території своєї ділянки.

На другій світлині дизайнер позує в уніформі будівельника на ділянці, де зараз побудовано його дім.

“1993 рік, нові інструменти та трохи розчищеної землі… Це місце, де зараз стоїть мій дім”, – написав Стуссі.

Довідка. Шон Стуссі – засновник культового лейблу вуличного одягу Stüssy. У 1996 році він покинув свій бренд та відійшов від світу моди. Водночас дизайнер продовжує випускати рідкісні колекцshawn stüssy

ії з фірмовим принтом S/DOUBLE.