Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

Зйомки сцени за участю Джамали проходили в замку Небуорте-хаус XV століття в англійському графстві Хартфордшир.

“У липні минулого року я отримала лист приблизно такого змісту: “Дорога Джамала! Ми знімаємо фільм про Євробачення. Ми дуже хотіли б, щоб ти прийняла в ньому участь, адже ти душа і серце Євробачення”. І підпис: Девід Добкін і Уїлл Феррелл. Серйозно? Мене запрошує зніматися режисер фільмів “Непрохані гості” і “Шанхайські лицарі” Девід Добкін і король комедії Уїлл Феррелл? Ось ця подія!” – згадує співачка.

За її словами, на зйомках її вразило все, починаючи з дбайливого ставлення до зелених зон біля локації до кількості задіяних в продакшні людей і професіоналізму знімальної групи.

“Коли я вперше зайшла в старовинний замок, де знімали мою сцену, мені здалося, що я потрапила в казку! Все виглядало приголомшливо. І актори, і масовка були настільки гарні, що неможливо було відвести очі. Оператор Денні Коен (до речі, номінант на “Оскар”!) і режисер Девід Добкін дуже докладно пояснювали, що вони хочуть бачити в кадрі. Пізніше я познайомилася з Уіллом Ферреллом, нереальною Рейчелл Макадамс (обожнюю “Щоденник пам’яті”) і відомим красенем Деном Стивенсоном”, – розповіла Джамала.

Крім неї, в стрічці Netflix зіграли Нетта Барзілай, Лорін, Олександр Рибак та інші. Цю зустріч на знімальному майданчику артистка порівняла із зустріччю однокласників.

Зазначимо, що “Євробачення: Історія вогненної саги” вже можна подивитися на Netflix.