Американський рок-музикант і актор Джаред Лето зізнався, що загубив статуетку "Оскара", яку отримав за кращу чоловічу роль другого плану в 2014 році.

Про це пише NME.

За словами Лето, нагорода “таємничим чином зникла” під час переїзду в нoвий дім в Лoс-Анджeлесі.

Він додав, що не відразу дізнався про зникнення “Оскара”, а тільки три роки тому. Але, можливо, до цього ніхто не наважувався сказати йому про втрату.

“Я дізнався, що вона пропала ось уже понад три роки тому. Я цього не знав і не думаю, що хтось хотів би мені повідомляти про це”, – сказав Лето.

Він також зазначив, що дуже сподівається на те, що його нагорода зараз знаходиться в “надійних руках”, і новий власник подбає про неї.