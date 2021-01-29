Про це пише NME.
За словами Лето, нагорода “таємничим чином зникла” під час переїзду в нoвий дім в Лoс-Анджeлесі.
Він додав, що не відразу дізнався про зникнення “Оскара”, а тільки три роки тому. Але, можливо, до цього ніхто не наважувався сказати йому про втрату.
“Я дізнався, що вона пропала ось уже понад три роки тому. Я цього не знав і не думаю, що хтось хотів би мені повідомляти про це”, – сказав Лето.
Він також зазначив, що дуже сподівається на те, що його нагорода зараз знаходиться в “надійних руках”, і новий власник подбає про неї.
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