Канадський співак Джастін Бібер недавно представив нове відео Anyone. У кліпі артист постає в ролі боксера на рингу і на його тілі немає жодного татуювання. У своєму Instagram Джастін показав, як позбавився від більш ніж 60 тату.

Про це повідомляє видання Insider.

На відео, зняте Колліном Тіллі, і яке виконано в стилі ретро, ​​Бібер тренується. Зої Дойч грає роль його пристрасної партнерки.

На кадрах Бібер часто з оголеним торсом.

Варто зазначити, що на тілі співака не видно жодного татуювання, хоча їх у Бібера більше 60. Татуюваннями покрито практично все його тіло – торс, руки, ноги, шия. Але для нового відео від них довелося тимчасово позбутися.

Якраз у своєму Instagram Джастін показав, як сидить в гримерці у спідній білизні, а візажисти ретельно зафарбовують малюнки на тілі співака.

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Шанувальники в коментарях відзначили, що його дивно бачити без татуювань.