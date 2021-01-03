Про це повідомляє видання Insider.
На відео, зняте Колліном Тіллі, і яке виконано в стилі ретро, Бібер тренується. Зої Дойч грає роль його пристрасної партнерки.
На кадрах Бібер часто з оголеним торсом.
Варто зазначити, що на тілі співака не видно жодного татуювання, хоча їх у Бібера більше 60. Татуюваннями покрито практично все його тіло – торс, руки, ноги, шия. Але для нового відео від них довелося тимчасово позбутися.
Якраз у своєму Instagram Джастін показав, як сидить в гримерці у спідній білизні, а візажисти ретельно зафарбовують малюнки на тілі співака.
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Шанувальники в коментарях відзначили, що його дивно бачити без татуювань.
- Британський хор, що складається з медсестер, лікарів та інших медичних працівників з центрів Л’юішема і Грінвіча спільно з канадською попзіркою Джастіном Бібером виконав спеціальну версію його пісні “Holy”.