Про це повідомляє видання Insider.

На відео, зняте Колліном Тіллі, і яке виконано в стилі ретро, ​​Бібер тренується. Зої Дойч грає роль його пристрасної партнерки.

На кадрах Бібер часто з оголеним торсом.

Варто зазначити, що на тілі співака не видно жодного татуювання, хоча їх у Бібера більше 60. Татуюваннями покрито практично все його тіло – торс, руки, ноги, шия. Але для нового відео від них довелося тимчасово позбутися.

Якраз у своєму Instagram Джастін показав, як сидить в гримерці у спідній білизні, а візажисти ретельно зафарбовують малюнки на тілі співака.

 

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Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)


Шанувальники в коментарях відзначили, що його дивно бачити без татуювань.

  • Британський хор, що складається з медсестер, лікарів та інших медичних працівників з центрів Л’юішема і Грінвіча спільно з канадською попзіркою Джастіном Бібером виконав спеціальну версію його пісні “Holy”.