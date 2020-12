Про це повідомляє Associated Press.

Композицію записали в знаменитій лондонській студії Abbey Road Studios. Прибуток від співпраці піде на благодійні цілі Національної служби охорони здоров’я.

Хор отримав широку популярність, коли в 2015 році він змагався з Бібером за головну різдвяну пісню. Тоді Бібер закликав мільйони своїх шанувальників у Twitter підтримати хор, а не його, але врешті він все одно посів перше місце в чарті синглів. Потім співак вирушив у Лондон і вручив хору свою нагороду.

“Приємно возз’єднатися з хором Льюішама і Грінвіча (NHS) – особливо в ці важкі часи. Ми зустрілися знову для благодійного синглу, який принесе користь працівникам NHS, які опинилися на передовій пандемії, і віддасть данину поваги їхній неймовірною відданості цій справі”, – сказав співак.

We’re beyond excited to finally share the news!!! We’re back together with our old friend @justinbieber, singing our hearts out on this new version of his gorgeous song ‘Holy’, all to raise money for @NHSCharities and @LG_NHS!

Out Friday 18 Dec#NHSBieber4XmasNo1 pic.twitter.com/m5eCKBzZf9

— The NHS Choir (L&G) (@Choir_NHS) December 13, 2020