Про це повідомляє Associated Press.

Композицію записали в знаменитій лондонській студії Abbey Road Studios. Прибуток від співпраці піде на благодійні цілі Національної служби охорони здоров’я.

Хор отримав широку популярність, коли в 2015 році він змагався з Бібером за головну різдвяну пісню. Тоді Бібер закликав мільйони своїх шанувальників у Twitter підтримати хор, а не його, але врешті він все одно посів перше місце в чарті синглів. Потім співак вирушив у Лондон і вручив хору свою нагороду.

“Приємно возз’єднатися з хором Льюішама і Грінвіча (NHS) – особливо в ці важкі часи. Ми зустрілися знову для благодійного синглу, який принесе користь працівникам NHS, які опинилися на передовій пандемії, і віддасть данину поваги їхній неймовірною відданості цій справі”, – сказав співак.

  • Раніше повідомлялося, що співак Роббі Вільямс презентував кліп Can’t Stop Christmas, в якому постав в образі прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.