Про це він розповів в інтерв’ю для GQ.
За словами співака, складнощі в шлюбі були пов’язані не з конфліктами між подружжям, але з самоідентифікацією й особистими душевними проблемами.
Парі бракувало довіри, кожен намагався впоратися з власними психологічними проблемами самотужки.
“Перший рік шлюбу був важким, тому… Просто бракувало довіри…. І про це не хочеш говорити близькій людині, бо це страшно… але при цьому не хочеш відлякувати її своїми страхами”, – розповів артист.
Джастін і Хейлі одружилися у 2018 році. За словами співака, він розуміє, що сім’я та діти – його покликання. Однак, поки що подружжя не збирається мати дітей.
Наразі в житті обох молодих людей настала “стабільність”.
“Ми просто будуємо родину, створюємо власні спогади. І це прекрасно, що у нас є те, чого ми з нетерпінням чекаємо. Раніше я не мав жодних очікувань від життя. В мене не було другої половинки, мені було нікого любити та нікому вилити душу”, – розповів співак.
До слова, раніше Хейлі розповідала, що була дуже юною, коли погодилася вийти заміж за Джастіна, однак не шкодує про це.
- Канадський співак Джастін Бібер раніше представив нове відео Anyone. У кліпі артист постає в ролі боксера на рингу і на його тілі немає жодного татуювання. У своєму Instagram Джастін показав, як позбавився від більш ніж 60 тату.