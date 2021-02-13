Про це пише Just Jared.

Творці фільму назвали Тімберлейка побічно причетним до цькування Спірс на початку 2000-х років, яке позначилося на її кар’єрі.

Після хвилі критики співак опублікував звернення з вибаченнями та виправданнями за минуле. Зокрема, Тімберлейк визнав свою провину і перепросив перед Спірс і Джексон.

“Я бачив багато повідомлень, коментарів, хештегів і сумнівів, тож вирішив відповісти. Я перепрошую за свої дії на певних етапах свого життя, які лише посилили чимало проблем. Я говорив багато неналежних слів, а коли мені насправді слід було висловитися, я мовчав. Я розумію, що підвів багатьох в такі моменти, і тепер усвідомлюю, що отримав чимало вигоди від системи, побудованої на мізогінії та расизмі”, – зазначив він.

“Особливо хочу перепросити перед Брітні Спірс і Джанет Джексон, тому що я хвилююся за цих жінок і поважаю їх. І знаю, що був неправий. Індустрія побудована так, щоб підносити чоловіків, надто білих чоловіків, на вершину успіху. Як людина в привілейованій позиції — я просто зобов’язаний говорити про це”, – додав він.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Timberlake (@justintimberlake)

Зазначимо, що Брітні та Джастін знайомі давно, вони зустрічалися чотири роки й розійшлися у 2001 році. Після розриву співачка піддалася осуду і цькуванню, її звинуватили в тому, що сталося, а ось кар’єрі й іміджу Тімберлейка скандальне розлучення навпаки допомогло.

Стосовно Джанет Джексон, то співак перепросив за ситуацію, коли він оголив її груди на виступі Супербоула. Тоді критиці піддалася Джанет і вона перепрошувала публічно.