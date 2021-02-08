Відео опубліковано на YouTube-каналі Britney Spears.

У фільмі, який входить в серію документальних проектів New York Times Presents, зібрані старі інтерв’ю із зіркою, відео з виступів і думки її помічника, юристів і прихильників (у тому числі тих, хто очолює рух #FreeBritney).

У фільмі розповідається про життя і кар’єру співачки, вплив слави, про опіку її батька Джеймса і рух #FreeBritney. Цей рух набрав обертів в минулому році: фанати впевнені, що співачка хоче незалежності і подає сигнали про допомогу через соцмережі, і закликають звернути на це увагу і допомогти їй.

У листопаді 2020 співачка програла суд щодо позбавлення батька статусу її опікуна. Через психічні проблеми Брітні її батько вже більше 12 років керує фінансами співачки і приймає рішення з багатьох питань її кар’єри та особистого життя.

“Моя клієнтка повідомила мені, що боїться свого батька. Вона більше не буде виступати, якщо її батько буде контролювати її кар’єру”, – сказав судді адвокат співачки Семюел Інгем в кінці минулого року.