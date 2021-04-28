Джастіна Бібера звинуватили в культурній апропріації через нової зачіски - співак зробив собі дреди.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Культурна апропріація – це запозичення або використання елементів однієї культури членами іншої культури. Зазвичай це розглядається, як негативне явище.

У соцмережі Бібер опублікував кілька фотографій у новому образі – з дредами на голові. Публіка звинуватила його в культурному присвоєнні та расовій нечутливості. Варто зазначити, що у 2016 році сталася така ж ситуація – тоді Бібер теж зробив собі дреди.

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Джастіну Біберу пояснили, що біла людина не має права носити зачіску, яка асоціюється з культурою темношкірих і їхнью боротьбою за свої права.

“Будь ласка, вивчи, що таке культурна апропріація. Тобі не можна носити дреди”;

“Чому ти нас вічно ганьбиш?!”;

“Це велике розчарування – бачити тебе з дредами, думала, ти чогось навчився”.

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Такі коментарі в Instagram написали виконавцю темношкірі шанувальниці. Вони закликали Бібера змінити зачіску і вибачитися.

Інші коментатори стали на захист співака, вказавши, що він може робити собі зачіски, які захоче.