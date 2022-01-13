Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Ми всі відчули вітер змін цих трансформаційних часів… Розгортається революція і наша сім’я не виняток… У нас теж відбулися сейсмічні зрушення, але ми їх не лише відчуваємо, а й ростемо завдяки їм. Ми ділимося цим не тому, що вважаємо це гідним висвітлення у пресі. А для того, щоб далі йти по життю з честю та гідністю. Кохання між нами залишається, просто тепер воно розвивається в іншому напрямку. Ми звільняємо одне одного, щоб бути тими, ким ми вчимося бути”, — йдеться у спільній заяві Лізи та Джейсона.

Момоа допоміг Бонет виховати дочку Зої Кравіц, від попереднього шлюбу Лізи з музикантом Ленні Кравіцем. Пара була одружена від 1987 до 1993 року. Колишній чоловік жінки та Момоа також неймовірно зблизилися, вважаючи себе “братами”.

Наша відданість одне одному і до цього священного життя і наших дітей непохитна. Ми навчатимемо їх, чого можемо. Живемо молитвою. Нехай переможе кохання. Джей і Л.”, — додала пара.

Момоа і Бонет одружилися у 2017 році. Вони мають двоє дітей: дочку Лолу та сина Накоа-Вулфа. Пара познайомилася в джаз-клубі у 2005 році, задовго до того, як Момоа прославився, зігравши в американському телесеріалі “Гра престолів”.

Відтоді, як мені було близько 8 років, і я побачив її по телевізору, я сказав: “Мамо, я хочу бути з нею. Я подумав: “Я буду переслідувати тебе все життя і доберуся до тебе”, — зазначав актор про закоханість до Лізи у шоу Джеймса Кордена у 2017 році.

У 2018 році Ліза Боне зізналася в інтерв’ю Porter, що не могла залишити залицяння Джейсон без уваги, адже він був наполегливим. Вона також наголосила, що він не втік, а фактично підняв її та закинув на плече.