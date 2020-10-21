Про це повідомляє Variety.

Режисером серіалу виступить Дені Вільньов, з яким Джилленхол працював у фільмі “Полонянки”.

Також Вільньов і Джилленхол стануть виконавчими продюсерами серіалу разом з Рівою Маркер.

Шоу-раннерами призначені Джонатан Нолан і Ліза Джой; адаптує книгу сценарист Ленор Зіон.

Роман Ю Несбьо розповідає про втечу злочинця Сонні Лофтхуса, опіоїдного наркомана, який не пам’ятає свого минулого. Сонні дізнається правду про смерть свого батька, якого він вважав корумпованим поліціянтом і який нібито заподіяв собі смерть через докори сумління. Тепер він тікає з в’язниці, щоб знайти причетних до трагедії його сім’ї. Головним винуватцем своїх нещасть він вважає загадкового кримінального авторитета на прізвисько Близнюк.

Ю Несбьо — норвезький письменник, який став популярним завдяки детективним романам про інспектора Гаррі Холе. У 2017 році за його однойменним романом був знятий фільм “Сніговик” з Майклом Фассбендером і Шарлоттою Генсбур.