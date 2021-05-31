Такий пост він зробив у Instagram.
На знімку видно Ідріса Ельбу в образі Бладспорта і Мислителя у виконанні Пітера Капалді. Давид Дастмалчян постане Людиною-в-Горошок, а Даніела Мелшіор зіграє щуролова.
Фільм “Загін самогубців: Місія навиліт”, сценарій для якого написав Ганн, розповідає про безліч суперзлодіїв і злочинців з в’язниці Белль Рів, яких відправляють на острів Корто Мальтезе в складі дуже суперсекретної оперативної групи X.
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- Раніше кінокомпанія Sony показала перші кадри сучасної інтерпретації “Попелюшки” з актором Біллі Портером в ролі феї-хрещеної.