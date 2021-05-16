З’явилися перші кадри «Попелюшки» з гендерно-нейтральною феєю у виконанні Біллі Портера

Знімки опублікували американські видання Entertainment Weekly та Deadline.
Так, Sony показала головну героїню, принца і гендерно-нейтральну фею-хрещену у виконанні Біллі Портера.
Сам Портер зазначив, що картина стане “класичною казкою для нового покоління”.
Роль Попелюшки виконала кубино-американська співачка Каміла Кубеньо. Її коханим на екрані, принцом Робертом, став англійський актор Ніколас Голіцин (фільм “Красивий диявол”).
У 2015 році компанія Disney презентувала власну адаптацію класичної казки Шарля Перо.
Тепер вона вийде на Amazon Prime Video у вересні 2021 року.
- Раніше у театрі Chanhassen Dinner Theaters, що в передмісті Міннеаполіса, ухвалили рішення скасувати постановку казки “Попелюшка”, оскільки акторський склад “занадто білий”.