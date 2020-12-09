Про це пише Today.
Відео з 7-річним Денні стало вірусним в листопаді після того, як було показано, наскільки хлопчик з Массачусетса, у якого в 2017 році була діагностовано рідкісна і агресивна пухлина мозку, відома як пінеобластома, любить Аквамена.
Джейсон Момоа, який зіграв головного персонажа, вирішив втілити мрії дитини в реальність.
Спочатку він поговорив з ним по FaceTime, і поділився відповідним відео в своєму Instagram-акаунті.
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“Я просто хотів подякувати суспільству, друзям і родині за те, що звернулися і показали мені цього прекрасного хлопчика Денні, який проходить хіміотерапію і хворий на рак. Я бачив його відео в Інтернеті, і мені захотілося зв’язатися з ним по FaceTime і поговорити з ним”, – зазначив актор.
Своєю чергою, мама Денні зазначила, що він все ще вірить, що Аквамен – це Аквамен, тому після спілкування з Момоа він відчуває себе хоробрішим.
Нещодавно Денні отримав ще один сюрприз. Момоа розповів в Instagram, що юному фанату подарували кілька різних іграшок Аквамена, в тому числі золотий тризуб в натуральну величину і фігурку Аквамена з маскою ручної роботи. Актор також доклав до подарунка записку:
“Не можу дочекатися, щоб покататися на дельфінах з тобою, Денні!” – написав Момоа, підписавши лист “Дядя Аквамен”.
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- 37-річний Натан Аподака зняв та опублікував атмосферне відео в TikTok, завдяки якому він отримав нове авто, гроші на розвиток магазину та купівлю будинку.