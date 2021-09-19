Про це пише видання Just Jared.
“Я працювала кур’єром у Нью-Йорку. Їздила на велосипеді”, – розповіла Дженніфер.
“Після школи я підробляла в рекламному агентстві. Моя мама там працювала. Тому, щоб заробити додаткові гроші, я виконувала тимчасову роботу. Одного разу їхній кур’єр, який займався розвезенням на велосипеді, не прийшов на роботу, – продовжила Дженніфер.
У Дженніфер тоді запитали, чи вміє вона їздити на велосипеді. Вона вміла, але, як виявилося, не була готова їздити жвавими вулицями Нью-Йорка.
- Раніше американська акторка Дженніфер Еністон зізналася, що хотіла б розпочати романтичні стосунки з чоловіком, який не пов’язаний з Голлівудом.