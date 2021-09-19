Голлівудська актриса Дженніфер Еністон розповіла в "Вечірньому шоу" з Джиммі Феллоном про свою дивну роботу, яку вона виконувала до знімання в серіалі "Друзі".

Про це пише видання Just Jared.

“Я працювала кур’єром у Нью-Йорку. Їздила на велосипеді”, – розповіла Дженніфер.

“Після школи я підробляла в рекламному агентстві. Моя мама там працювала. Тому, щоб заробити додаткові гроші, я виконувала тимчасову роботу. Одного разу їхній кур’єр, який займався розвезенням на велосипеді, не прийшов на роботу, – продовжила Дженніфер.

У Дженніфер тоді запитали, чи вміє вона їздити на велосипеді. Вона вміла, але, як виявилося, не була готова їздити жвавими вулицями Нью-Йорка.