Голлівудська актриса Дженніфер Лав Хьюітт вперше розповіла про те, що її завжди ображали питання колег і журналістів, що стосувалися краси її тіла. Вони посипалися після виходу фільму "Серцеїдки" (Heartbreakers) у 2001 році.

Вона поділилася цим в інтерв’ю виданню Vulture.

Актриса сказала, що “з огидою” згадує запитання, які їй ставили журналісти 20 років тому. За її словами, тоді це здавалося “круто”, але зараз вона вважає ті питання “огидними”.

Вона зазначила, що практично весь фільм на її героїні майже не було одягу, тому виникнення відповідних питань – закономірно.

Тоді, у 2001 році, після виходу романтичної комедії, один з телеведучих Крейг Кілборн запитав Хьюітт про те, чи знає вона про існування вебсайту, на якому фанати обговорюють і оцінюють її груди в різних вбраннях.

Актриса сказала, що в той час їй було смішно, але тепер, в 42 роки, вона переосмислила все і не хотіла б, щоб її 7-річна дочка коли-небудь все це побачила і прочитала.

Вона зазначила, що на одну з пресконференцій після виходу фільму одягла білу футболку з написом на грудях: “Без силікону”. Дженніфер зазначила, що зазвичай перше питання, яке ставили журналісти, стосувалося наявності силікону в грудях.

Знаменитість очікувала, що після виходу комедії будуть говорити про її акторську гру, а замість цього всі розмови звели до розміру грудей.

“Протягом дуже довгого часу в моїй кар’єрі розмови завжди були спочатку про моє тіло, а потім: “О, так, ти теж була чудова в цьому фільмі”… Тоді, готуючись до інтерв’ю, я була впевнена, що 20 з 40 хвилин буде присвячено грудям та тілу”, – згадала актриса.

Вона шкодує, що у 20 років тільки сміялася, чуючи питання сексистського характеру. За її словами, потрібно було реагувати інакше і припиняти обговорення свого ж тіла.