Лопес в Instagram розмістила фото, на яких зображена в студії звукозапису.
Співачка позує перед камерою в білій майці і шкіряних шортах кольору карамелі.
“Прийшло літо, і ми готуємо для вас дещо “смачненьке”, – написала Лопес.
“Не можу дочекатися моменту, коли ви нарешті почуєте, над чим ми працюємо”, – через кілька годин після публікації першого анонсу посилила інтригу Лопес.
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