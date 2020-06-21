Лопес в Instagram розмістила фото, на яких зображена в студії звукозапису.

Співачка позує перед камерою в білій майці і шкіряних шортах кольору карамелі.

“Прийшло літо, і ми готуємо для вас дещо “смачненьке”, – написала Лопес.

“Не можу дочекатися моменту, коли ви нарешті почуєте, над чим ми працюємо”, – через кілька годин після публікації першого анонсу посилила інтригу Лопес.