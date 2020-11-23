Голлівудська актриса і співачка Дженніфер Лопес з'явилася на церемонії вручення American Music Awards в блискучому вбранні сріблястого кольору.

Фото Лопес опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

На Дженніфер Лопес костюм з нової колекції модного будинку Balmain. Костюм, що складається з топа з глибоким декольте і спідниці-максі з високим розрізом, повністю розшитий кристалами Swarovski.

Свій образ Лопес доповнила діамантові сережки і кільцем марки Luminous Diamonds.

Фото: Jennifer Lopez