Фото Лопес опублікувала на своїй сторінці в Facebook.
На Дженніфер Лопес костюм з нової колекції модного будинку Balmain. Костюм, що складається з топа з глибоким декольте і спідниці-максі з високим розрізом, повністю розшитий кристалами Swarovski.
Свій образ Лопес доповнила діамантові сережки і кільцем марки Luminous Diamonds.
Фото: Jennifer Lopez
- У Каліфорнії пройшла щорічна церемонія вручення премій People’s Choice Awards. Незважаючи на епідемію коронавируса і відсутність глядачів, зірки все ж змогли показали своє вбрання.