Акторки Дженніфер Лоуренс та Емі Шумер публічно підтримали мітинги проти заборони абортів. Вони приєдналися до акцій протесту.

Про це Шумер повідомила в Instagram.

Лоуренс та Шумер стали учасницями акцій протесту у Нью-Йорку. Наразі Дженніфер вагітна своєю першою дитиною, а Емі нещодавно видалили матку через ендометріоз.

“У мене немає матки, а вона вагітна, але ми тут”, – написала Емі.

Шумер також поділилася світлиною, на якій вона разом з Лоуренс тримають плакати з надписом “Жінки не можуть бути вільними, якщо вони не контролюють своє тіло”.

За день до мітингу Емі сказала: “Кожен заслуговує на безпечний аборт будь-коли. Цієї суботи ми збираємось разом по всій країні, щоб захистити свої права”.

Нагадаємо, що сьогодні по всій території США через закон про заборону абортів у Техасі пройшло 660 демонстрацій.