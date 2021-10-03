Про це Шумер повідомила в Instagram.
Лоуренс та Шумер стали учасницями акцій протесту у Нью-Йорку. Наразі Дженніфер вагітна своєю першою дитиною, а Емі нещодавно видалили матку через ендометріоз.
“У мене немає матки, а вона вагітна, але ми тут”, – написала Емі.
Шумер також поділилася світлиною, на якій вона разом з Лоуренс тримають плакати з надписом “Жінки не можуть бути вільними, якщо вони не контролюють своє тіло”.
За день до мітингу Емі сказала: “Кожен заслуговує на безпечний аборт будь-коли. Цієї суботи ми збираємось разом по всій країні, щоб захистити свої права”.
Нагадаємо, що сьогодні по всій території США через закон про заборону абортів у Техасі пройшло 660 демонстрацій.
- Сенатор-республіканець із Флориди подав законопроєкт, який забороняє аборти на шостому-восьмому тижні вагітності та дасть змогу судитися з лікарями через переривання вагітності.