Про це повідомляє журнал People.

Співачка розповіла, що протягом чотирьох-п’яти місяців вона боролася з проблемою горла, яка, за її словами, вплинула на її співочі здібності.

“У лютому я почала постійно відчувати печіння в горлі. Деякий час я ігнорувала це, так як припускала, що це втома від студії. Коли я пішла до лікаря, мені сказали, що у мене сильний кислотний рефлюкс і вузлики, які, ймовірно, були викликані стероїдами, які я приймала для вуха в кінці минулого року”, – розповіла Джей.

Вона додала, що почала приймати антациди, щоб вирішити свою проблему, але це не спрацювало, після чого вона змінила ліки.

“Першою піснею, яку я заспівала, була “I Want Love”. Просто почувши, як я співаю її, і відчуваю себе такою вразливою під час співу, я плачу до сліз. Я жодного разу до цього дня не могла співати через біль, який я відчуваю. Було важко не співати”, – зазначила вона.

Джессі також розповіла, чому спів такий важливий для неї.

“Це буквально мій рятувальний круг і моє щастя. Бути тихою – це не те, в чому я добре розуміюся. Це змушує мене бути самою собою. Господь знає, що я гучна”, – пояснила вона.