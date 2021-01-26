Про це пише The Wrap.

Дії приквела відбуватимуться за 1200 років до історії Геральта з Рівії, серіал розповість про створення “першого прототипу Відьмака” і про події, які приведуть до сполучень Сфер.

Джоді Тернер-Сміт зіграє Айлу – воїна, яка залишила свій клан і королеву, щоб стати мандрівним музикантом. Однак трагедія на Континенті змушує її знову взяти за клинок.

Шоураннером проєкту виступає Деклан де Барра. Також над серіалом працюють Лорен Шмідт Хіссріч і автор книжкового циклу Анджей Сапковський.