Американська танцівниця, співачка та акторка Джоджо Сіва зізналася, що хоче зіграти популярну співачку Леді Гагу в біографічному фільмі.

Про це 18-річна зірка розповіла в інтерв’ю виданню Variety.

Під час інтерв’ю Джоджо розповіла про свої кар’єрні цілі та акторські мрії.

“Я хочу зробити фільм на кшталт “Найвеличнішого шоумена”. І я хочу зіграти персонажа в мюзиклі”, – сказала вона.

“The J Team”, це мюзикл, але я там сама. Так що я думаю, що грати персонажа в мюзиклі, як, наприклад, Г’ю Джекман грав П. Т. Барнума, а Зендая – акробата, – це дійсно круто. Ви знаєте, я думаю, що зіграю персонажа в мюзиклі. І я люблю музичні біографічні фільми”, – додала Сива.

Вона також зізналася, що хоче зіграти Леді Гагу.

“Я хочу бути Леді Гагою. Для впевненості. Це мій пріоритет”, – зазначила Джоджо.