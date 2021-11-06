Голлівудська зірка Анджеліна Джолі зауважила, що пишається тим, що компанія Marvel не піддалася тиску деяких країн та залишила сцени з ЛГБТ-персонажами у “Вічних”.

Про це повідомив американський журнал The Hollywood Reporter.

Відомо, що країни Перської затоки заборонили прокат нового фільму Marvel “Вічні” через гомосексуальних персонажів. Уряди країн попередньо вимагали від Marvel цензурувати окремі сцени, проте кінокомпанія не погодилася. Відтак фільм не вийде в Саудівській Аравії, Катарі та Кувейті, а також буде вилучений з місцевих сайтів.

Американська зірка Анджеліна Джолі, яка сама зіграла одну з ролей у новій кінострічці, прокоментувала цю ситуацію

Зокрема, акторка сказала, що пишається таким рішенням компанії.

“Мені шкода (цю аудиторію). Я пишаюся тим, що Marvel відмовилась вирізати ці сцени. Я досі не розумію, як ми живемо у сьогоднішньому світі, де все ще є люди, які не хочуть бачити сім’ю Фастоса, красу їхніх стосунків і цього кохання. Те, як хтось злиться, комусь погрожує, не схвалює чи не цінує цього – неграмотно”, – сказала Анджеліна Джолі.

Зауважимо, що у країнах Перської затоки досі діє заборона на гомосексуальні стосунки на офіційному рівні.