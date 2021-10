Про це він сказав в коментарі виданню Variety.

Як сповіщалось, кінострічка “Вічні” заснована на коміксах видавництва Marvel Comics. Стрічка розповість про представників безсмертної інопланетної раси. Вони близько 7 тисяч років наставляли людство на добрий розум та протягом цього часу таємно жили на Землі. Проте їм доведеться порушити власний принцип невтручання й об’єднатися для захисту людства, оскільки на Землю прибувають їх найдавніші вороги Девіанти.

“Вічні” – перший фільм у кіновсесвіті Marvel, в якому буде відкритий гей – персонаж Браяна Тайрі Генрі – Фастос.

Сьогодні, 19 жовтня, у Лос-Анджелесі відбулася довгоочікувана прем’єра супергеройського фільму “Вічні”.

What a night! ✨ The stars of Marvel Studios’ #Eternals arrived onto the blue carpet last night to celebrate the World Premiere in Hollywood! Experience the film only in theaters November 5. Get Tickets Now: https://t.co/zCpW4ecVMp pic.twitter.com/oGR17BzhsQ

У день світової прем’єри Кевін Файгі прокоментував питання появи ЛГБТ-героїв у франшизі. Зокрема наголосив, що це “лише початок”.

“Персонажі-геї були в коміксах і раніше. У фільмах їх зараз буде більше, ніж раніше, і це лише початок”, – сказав він.

"There have been gay heroes before in the comics. It is more than past time in the movies," Kevin Feige says of the Marvel film's first gay superhero. "It's just the start." https://t.co/F6rov2HB1g pic.twitter.com/XZXMs5G4zo

