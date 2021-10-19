Про це він сказав в коментарі виданню Variety.

Як сповіщалось, кінострічка “Вічні” заснована на коміксах видавництва Marvel Comics. Стрічка розповість про представників безсмертної інопланетної раси. Вони близько 7 тисяч років наставляли людство на добрий розум та протягом цього часу таємно жили на Землі. Проте їм доведеться порушити власний принцип невтручання й об’єднатися для захисту людства, оскільки на Землю прибувають їх найдавніші вороги Девіанти.

“Вічні” – перший фільм у кіновсесвіті Marvel, в якому буде відкритий  гей – персонаж Браяна Тайрі Генрі – Фастос.

Сьогодні, 19 жовтня, у Лос-Анджелесі відбулася довгоочікувана прем’єра супергеройського фільму “Вічні”.

У день світової прем’єри Кевін Файгі прокоментував питання появи ЛГБТ-героїв у франшизі. Зокрема наголосив, що це “лише початок”.

“Персонажі-геї були в коміксах і раніше. У фільмах їх зараз буде більше, ніж раніше, і це лише початок”, – сказав він.

Прем’єра стрічки в кінотеатрах запланована на 5 листопада 2021 року.

  • Нагадаємо, американське видавництво DC Comics оголосило, що в новому випуску її коміксів Супермен Джо Кент стане бісексуальним і вступить в одностатеві стосунки.