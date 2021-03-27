Про це пише видання Popculture.

Пара одружилася в 2013 році, на даний момент у них двоє дітей: дочка Луна, яка народилася в квітні 2016 року, і син Майлз, що народився в травні 2018 року.

Будинок, яким вони в даний час володіють в Беверлі-Хіллз, був прекрасним місцем для виховання їх сім’ї, але тепер, схоже, став замалий.

У будинку багато місця, красива прилегла територія, і розслабляючий басейн. Крім того, він має сім спалень і вісім ванних кімнат. Також в ньому є тренажерний зал і домашній кінотеатр.