Він показав відео, як танцює з дочкою.
На відео Траволта танцює повільний танок з донькою Еллою в пам’ять про кохану дружину.
“Моя донька Елла і я танцюємо в пам’ять про маму. Одним з найулюбленіших занять Келлі було танцювати зі мною”, – написав актор.
Як відомо, подружжя познайомилося наприкінці 80-х, а восени 1991 року Траволта і Престон одружилися. У них було троє спільних дітей – син Джетт, дочка Елла і син Бен.
Їх старший син, Джетт Траволта, загинув 2 січня 2009 року у віці 16-ти років в результаті епілептичного нападу.
- 13 липня стало відомо, що голівудська актриса і модель Келлі Престон, дружина актора Джона Траволти, померла у віці 57 років від раку грудей.