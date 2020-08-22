Голлівудський актор Джон Траволта вперше після смерті дружини опублікував пост у соцмережі.

Він показав відео, як танцює з дочкою.

На відео Траволта танцює повільний танок з донькою Еллою в пам’ять про кохану дружину.

“Моя донька Елла і я танцюємо в пам’ять про маму. Одним з найулюбленіших занять Келлі було танцювати зі мною”, – написав актор.

Як відомо, подружжя познайомилося наприкінці 80-х, а восени 1991 року Траволта і Престон одружилися. У них було троє спільних дітей – син Джетт, дочка Елла і син Бен.

Їх старший син, Джетт Траволта, загинув 2 січня 2009 року у віці 16-ти років в результаті епілептичного нападу.