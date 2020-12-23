Популярні актори Джонатан Різ Майерс і Джон Малкович виконали головні ролі в трилері про пандемію The Survivalist (Той, що вижив).

Про це пише Hollywood Reporter.

Дія картини відбувається через півтора року після краху цивілізації через вірус.

За сюжетом колишній агент ФБР, якого зіграв Майерс, змушений захищати дівчину з імунітетом до хвороби від небезпечного лідера банди, якого виконав Малкович.

Сценарій фільму написав Меттью Роджерс, а продюсером і режисером виступив Джон Кейес.

Дата прем’єри стрічки поки не розголошується.