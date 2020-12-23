Про це пише Hollywood Reporter.
Дія картини відбувається через півтора року після краху цивілізації через вірус.
За сюжетом колишній агент ФБР, якого зіграв Майерс, змушений захищати дівчину з імунітетом до хвороби від небезпечного лідера банди, якого виконав Малкович.
Сценарій фільму написав Меттью Роджерс, а продюсером і режисером виступив Джон Кейес.
Дата прем’єри стрічки поки не розголошується.
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