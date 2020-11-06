Джоні Депп залишає роль Гріндевальда у «Фантастичних звірях» після суду з Ембер Херд

Публічне звернення з’явилося в Instagram знаменитості.
Депп подякував за слова підтримки та любові своїм шанувальникам та небайдужим людям, які вірять у його невинуватість.
Також актор заявив, що кінокомпанія Warner Bros. через скандальну судову тяганину попросила його відмовитися від ролі Гріндевальда у “Фантастичних звірях” та припинити зйомки.
“Нарешті, хочу сказати наступне. Абсурдне рішення британського суду не похитнуло моєї рішучості боротися за правду. Я планую подати апеляцію. Я розраховую довести, що звинувачення на мою адресу помилкові. Я не дозволю цьому суду визначити моє життя і кар’єру”, – написав Депп.
Нагадаємо, Джонні Депп і Ембер Херд познайомилися на зніманнях фільму “Ромовий щоденник”. Про їхні стосунки стало відомо у 2012 році.
У 2015 актори одружилися, але незабаром розлучилися. У травні 2016 Ембер Херд подала на розлучення. Через кілька днів стало відомо, що Деппу заборонено наближатися до акторки на відстань менш як 30 метрів.
- 8 липня у Лондоні відбулося перше судове засідання у справі голлівудського актора Джонні Деппа, який, як стверджує його ексдружина Ембер Херд, бив її.