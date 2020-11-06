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Джоні Депп залишає роль Гріндевальда у «Фантастичних звірях» після суду з Ембер Херд

Голлівудський актор Джоні Депп, який нещодавно програв суд у справі про наклеп проти Ембер Херд і британського таблоїду The Sun, вперше зробив офіційну заяву.

П’ятниця, 6 листопада 2020, 19:47

Публічне звернення з’явилося в Instagram знаменитості.

Депп подякував за слова підтримки та любові своїм шанувальникам та небайдужим людям, які вірять у його невинуватість. 

Також актор заявив, що кінокомпанія Warner Bros. через скандальну судову тяганину попросила його відмовитися від ролі Гріндевальда у “Фантастичних звірях” та припинити зйомки.

“Нарешті, хочу сказати наступне. Абсурдне рішення британського суду не похитнуло моєї рішучості боротися за правду. Я планую подати апеляцію. Я розраховую довести, що звинувачення на мою адресу помилкові. Я не дозволю цьому суду визначити моє життя і кар’єру”, – написав Депп.

Нагадаємо, Джонні Депп і Ембер Херд познайомилися на зніманнях фільму “Ромовий щоденник”. Про їхні стосунки стало відомо у 2012 році.

У 2015 актори одружилися, але незабаром розлучилися. У травні 2016 Ембер Херд подала на розлучення. Через кілька днів стало відомо, що Деппу заборонено наближатися до акторки на відстань менш як 30 метрів.

  • 8 липня у Лондоні відбулося перше судове засідання у справі голлівудського актора Джонні Деппа, який, як стверджує його ексдружина Ембер Херд, бив її.
Теги: актори, Джоні Депп, Ембер Херд, суд, шоу

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