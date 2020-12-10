Про це пише Page Six.

59-річний Клуні втратив вагу заради ролі астронома, котрий пережив апокаліптичну подію, у фільмі “Північне небо”. Але за чотири дні до того, як він повинен був з’явитися на знімальний майданчик, його терміново доставили в лікарню з болями в животі.

В кінцевому підсумку у актора діагностували панкреатит, а на його відновлення пішли тижні.

“Я думаю, що занадто намагався швидко схуднути і, ймовірно, не дбав про себе. Щоб поправитися, треба було кілька тижнів, а як режисерові це не так просто, тому що вам потрібна енергія. Ми були на льодовику в Фінляндії, що ускладнило нам роботу “, – зазначив Клуні.

Крім того, для цієї ролі акторові також довелося відростити велику бороду.