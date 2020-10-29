Про це пише Variety.

Фільм є екранізацією книги “Доброго ранку, Північ” Лілі Брукс-Далтон.

Режисером стрічки виступив Джордж Клуні, який також зіграв головну роль в “Опівнічному небі”. У фільмі також знялися Фелісіті Джонс, Кайл Чендлер і Девід Ойелоуо.

За сюжетом, вчений Огюстін Лофтхаус, що живе в Антарктиді, вважає себе останньою людиною на Землі, поки не знаходить дитину на ім’я Айріс. Він також бере на себе задачу зв’язатися з космічним екіпажем і повідомити їм про загибель людства.

“Опівнічне небо” вийде на Netflix 23 грудня.