Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Джерела повідомляють, що контракт Мартіна розрахований на п’ять років і сягає восьмизначної суми.
Автор серії книг “Пісня льоду і вогню”, яка стала основою серіалу “Гра престолів”, братиме участь в розробці нових шоу для мережі та її стрім-сервісу HBO Max.
Наразі HBO працює над п’ятьма проєктами по всесвіту “Гри престолів”. У їх числі приквели і деякі додаткові програми.
Очікується, що крім стрічок, заснованих на “Пісні льоду і вогню”, Мартін зніме серіали за мотивами романів “Знаки дороги” Роджера Желязни і “Хто боїться смерті” Ннеді Окорафор.
- Генеральний директор Warner Media Джейсон Кілару назвав приблизні терміни початку зйомок приквела “Гри престолів”.