Сучасний американський письменник-фантаст, сценарист і продюсер Джордж Мартін уклав довгострокову угоду з HBO.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Джерела повідомляють, що контракт Мартіна розрахований на п’ять років і сягає восьмизначної суми.

Автор серії книг “Пісня льоду і вогню”, яка стала основою серіалу “Гра престолів”, братиме участь в розробці нових шоу для мережі та її стрім-сервісу HBO Max.

Наразі HBO працює над п’ятьма проєктами по всесвіту “Гри престолів”. У їх числі приквели і деякі додаткові програми.

Очікується, що крім стрічок, заснованих на “Пісні льоду і вогню”, Мартін зніме серіали за мотивами романів “Знаки дороги” Роджера Желязни і “Хто боїться смерті” Ннеді Окорафор.