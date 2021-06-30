Англійський співак Ед Ширан розказав про те, як змінилося його життя після народження дочки. Артисту довелося змінити розклад дня та стиль харчування.

Про це повідомляє Рeople.

Секретами сімейного життя 30-річний Ширан поділився в шоу The Late Late Show напередодні.

“Я став батьком і відчуваю, що мій стиль життя змінився. Замість того, аби йти спати о шостій (ранку), я встаю о четвертій (ранку), – зауважив Ширан, дочці котрого майже рік. Пара назвала дівчинку Ліра Антарктида.

За його словами, тепер щодня він живе за чітким розпорядком.

“Я значно краще почуваюся… В мене щодня тренування… Як правило, я майже постійно вдома, можу робити якісь записи… При цьому, я почуваюся людиною. І це прекрасно”, – сказав артист.

З 2019 року Ед Ширан майже не писав нові пісні, однак народження Ліри надихнуло його знову взятися за гітару.

“Я не брав в руки гітару кілька місяців після туру 2019 року… В мене була якась криза впевненості в собі, я не хотів працювати, але казав сам собі: “Робота – моє хобі”. Я не брав в руки гітару цілу вічність… Але коли Ліра народилася, я знову взяв її в руки та почав співати для неї”, – сказав співак.

Зараз Ширан співає дочці, як правило, ірландські народні пісні. Він додав, що хотів би мати ще кількох дітей, а найкраще – дочок.